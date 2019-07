مدير آمن الجفارة يقوم بجولة تفقدية لمنطقة الكريمية ومحطة جنوب طرابلس

قام مدير آمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف صباح اليوم السبت ، بجولة تفقدية لمنطقة الكريمية و السوق الإستثماري ومحطة جنوب طرابلس رفقة رئيس مكتب الدعم المركزي السواني ورئيس وحدة المعلومات الكريمية ورئيس مركز شرطة الكريمية.

حيث تم خلال هذه الجولة تكليف الجهات المذكورة بحماية وتآمين محطة الكهرباء والسوق الإستثماري بمنطقة السواني والكريمية.

كما طالب مدير الآمن من الشركة العامة للنظافة بإيجاد حل سريع للمكب المجاور لمحطة الكهرباء لما له من آثار سلبية على المحطة والذي يتسبب في الحرائق بشكل مستمر.

