المحجوب: أي تدخل خارجي تركي سيقابل بانتفاضة شعبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، رفض الشعب الليبي لأي تدخل تركي، وأن أي تدخل خارجي سيقابل بانتفاضة شعبية عارمة في عموم البلاد.

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن محاولات التنسيق من رئيس المجلس الرئاسي، مع أي جهة لن يحول دون تنفيذ المهمة الوطنية التي خرج من أجلها الجيش، وهي تحرير العاصمة، مشيرا إلى أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى طرابلس جاءت في إطار عمليات الدعم لمحاور القتال.

كما أفاد المحجوب بأن الفترة الماضية قد شهدت انضمام كثير من المرتزقة إلى القوات التي تقاتل في صفوف الوفاق، ومن جنسيات متعددة، ولا يستغرب أن تكون عناصر من تنظيم داعش موجودة في صفوفهم.

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