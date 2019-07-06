داخلية المؤقتة تقوم بتنسيب الدفعة الثالثة لخريجي مديرية أمن توكرة

أنهت مديرية أمن توكرة اليوم السبت تنسيب كافة خريجي الدفعة الثالثة بالمديرية والتي أطلق عليها دفعة الشهيد مقدم “محمد الآحمدي” و البالغ عدد خريجيها (584) شرطي, حيث جرى تعيينهم بقرار من قبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في شهر مايو الماضي .

مدير مكتب الإعلامي الأمني بمديرية أمن توكرة – خليل البرغثي – قال في تصريح خص به ( بوابة افريقيا الاخبارية) اليوم السبت بأنه تم جمع كافة منسبي هذه الدفعة صباح اليوم بمقر مركز التدريب بالمديرية (نادي الإصرار الرياضي), وإعطائهم محاضرة تعبوية تثقيفية من قبل المساعد للشؤون العامة بمديرية أمن توكرة حول (قيم الضبط العسكري), وضرورة الإلتزام بالأوامر والتعليمات وتنفيذ المهمات المناطين بها بدقة ومهنية وسرعة مناسبة و بكل تفاني و إخلاص .

كما أوضح – البرغثي – أنه تم وضع لوحة توضحية لكافة أعضاء الشرطة الجدد تحمل كافة بياناتهم و الجهات المنسبين لها

مشيراً إلى أنه تم توزيعهم على كافة الأقسام و المراكز والوحدات الأمنية بمديرية أمن توكرة, كذلك تم تنسيب بعض الأعضاء إلى منفذ مطار بنينا الدولي, بالإضافة إلى ديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.