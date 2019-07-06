قوات المعارضة التشادية تشتبك مع الجيش الليبي بمنطقة مرزق جنوب البلاد

بنغازي — سبوتنيك. وقال شهود عيان في مدينة مرزق لوكالة “سبوتنيك” إن “قوة من المعارضة التشادية قد دخلت مدينة مرزق ليلة أمس الجمعة بسيارات دفع رباعي وأسلحة ثقيلة وخفيفة على متنها ولم تتمكن قوات الجيش الليبي المتمركزة هناك من صدها”، مشيرا إلى “تجدد الاشتباكات الآن مع قوات الجيش الليبي وقوى الأمن مع قوات المعارضة التشادية”.

في سياق متصل أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في بيان صحفي عبر صفحته فيسبوك أمس الجمعة، أن قوات الجيش الوطني تدخل في أشتباكات مع مجموعة مسلحة دخلت مدينة مرزق بعدد من الأليات المسلحة بقيادة بوبكر السوقي.

وأكد البيان أن “بوبكر السوقي يدخل بعدد من الآليات إلى مدينة مرزق، ويدخل ويشتبك مع قوات الجيش الليبي الموجودة والأهالي بالمدينة”.

وأضاف البيان أن “الوضع جيد في مرزق ويرجع للهدوء بعد تدخل أهالي المنطقة ومنع مجموعة بوبكر السوقي من دخول مرزق وخاصة حي بند لواح في محاولة منه القبض على شخصيات داخل المنطقة”، مشيراً إلى أن “لا خوف على مدن الجنوب يوجد بها رجال لهم فالتضحيات قوائم شرف وعز لا تخفى على أحد”.

يذكر أن بوبكر السوقي من قبائل التبو كان مكلفاً بحماية حقل الفيل النفطي القريب من مدينة مرزق من قبل حكومة الوفاق وعند دخول القوات المسلحة للجنوب الليبي كان من الشخصيات المطلوبة التي هربت باتجاه مدينة اوباري أقصى الجنوب.

يشار إلى أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قد قام باستهداف رتل في منطقة القيرة كان متجه إلى براك الشاطئ منذ يومين.