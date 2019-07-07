جولة تفقدية لأمن الجفارة في الكريمية والسواني

تفقد مدير أمن “الجفارة” العميد عبدالناصر الطيف صباح أمس السبت منطقة الكريمية والسوق الاستثماري ومحطة جنوب طرابلس،للوقوف على جاهزية العناصر الأمنية ومدى نجاح الخطوات المتبعة لتأمين وحماية هذه النقاط.

رافق “الطيف” في جولته الميدانية رئيس مكتب الدعم المركزي السواني ورئيس وحدة المعلومات الكريمية ورئيس مركز شرطة الكريمية.

وطالب مدير الأمن خلال الجولة الشركة العامة للنظافة بإيجاد حل سريع وأمثل للمكب المجاور لمحطة الكهرباء لتحاشي الآثار السلبية على المحطة ومن أخطرها التسبب في الحرائق بشكل مستمر.

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