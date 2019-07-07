جولة ليلية في بنغازي لعناصر الأمن

قامت دوريات من الإدارة العامة للأمن المركزي وقسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي وقسم التحريات العامة في مدينة بنغازي بجولة ليلية متأخرة، برئاسة مساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن بنغازي.

شملت الجولة هذه المرة عدة مرافق ومؤسسات حيوية وأماكن عامة-حسب ما ذكرته المديرية على صفحتها الرسمية- وتم خلال الجولة ضبط العديد من المخالفات و وضبط متعاطي المخدرات والمواد المُسكرة وضبط شخصين قرب مجمع سليمان الضراط من متعاطي المواد المخدرة ومطلوبين.

يشار إلى أن هذه الجولات الليلية أتت عقب الاجتماع الذي عقده مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز مع مندوب فرع الإدارة العامة للدعم المركزي ومُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس قسم شرطة النجدة ورئيس قسم التحريات العامة للقيام بالجولات الليلية لضبط المخالفات ولضبط متعاطي المخدرات والمواد المسكرة.

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