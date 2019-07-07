دوريات ليلية في اجدابيا لتأمين المدينة

حركت الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة اجدابيا بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية،دوريات ليليلة ثابتة ومتحركة وراجلة لتأمين المدينة بشوارعها وساحاتها ومؤسساتها الحيوية والعامة والتجمعات السكانية.

وشاركت بشكل أساسي في تسيير الدوريات وحدات أمنية في مقدمتها جهاز الدعم المركزي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات وقسم النجدة وقسم البحث الجنائي تحت إشراف الغرفة الأمنية بأمرة العقيد عبدالمنعم بوشريدة .

وقال النقيب فرج مخلوف ضابط السيطرة للغرفة الأمنية لـ 218 إن هذه الجولات الليلية تهدف أيضاً لتأمين الخطوط الخلفية لقوات الجيش الوطني وللحفاظ على أمن الوطن و المواطن، كما تشمل الجولات الليلية أيضاً دوريات للحرس البلدي وأمن المرافق والمنشآت.

وأضاف “مخلوف” قائلاً إنه ” رغم قلة الامكانيات ولكن بعزائم الرجال تواصل العناصر الأمنية عملها على أكمل وجه” وطالب المواطنين بالتعاون مع عناصر الأجهزة الأمنية والمساهمة في استتباب الأمن.

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