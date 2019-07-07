مسح طبي شامل لمركز المُهاجرين بتاجوراء

حرصاً على سلامة المُهاجرين وعدم تفشّي الأمراض المُعدية بينهم، أرسل المركز الوطني لمُكافحة الأمراض فريق طوارئ صحة المجتمع إلى موقع مركز إيواء المُهاجرين بمنطقة تاجوراء الذي تعرّض مُؤخراً لضربة جوية.

وأجرى الفريق المُختص مسحاً طبياً شاملاً لمركز الإيواء، الذي يأتي ضمن واجبات المركز الوطني في مكافحة الأوبئة والأمراض التي من المُمكن أن تنتشر داخل أماكن تجمع المهاجرين خاصة أثناء الحوادث.

وفور انتهاء المسح، أكد مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور محمد الجازوي، أن جميع من في المركز لم يُصابوا بأي أمراض معدية، نافياً وجود أي عوامل اختطار بالنتائج التي أظهرها المسح.

يُشار إلى أن حادثة مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء قد أثارت استنكاراً وتنديداً واسعاً من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية التي طالبت جميعها بفتح تحقيق عاجل يكشف الجهة المُتورطة.

وأسفرت الضربة الجوية التي استهدفت المركز عن مقتل أكثر من 50 مُهاجر غير قانوني، وإصابة 130 آخرين، وفقاً لإحصائية منظمة الصحة العالمية.

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