بوقدوم: على الاتحاد الإفريقي العمل لإيجاد حل للأزمة الليبية

شدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، على ضرورة أن يعمل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة معا بشكل وثيق، من أجل إعداد خارطة طريق موحدة، تفضي إلى حل الأزمة الليبية .

بوقدوم وفي مداخلته خلال اجتماع مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي في نيامي، قال إن الأزمة الليبية تعتبر أزمة إفريقية، وإن دور الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون أكثر وضوحا، بصفته شريكا أساسيا لمنظمة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات في إفريقيا .

كما أكد بوقدوم على ضرورة التوصل إلى تنظيم انتخابات شفافة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، تحترم نتائجها جميع الأطراف المشاركة

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