عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا يجددون بيعتهم للبغدادي

جدد عناصر تابعون لتنظيم داعش الإرهابي بليبيا، بيعتهم للمدعو أبوبكر البغدادي.

وهذا ونقلت مواقع وصفحات مقربة من التنظيم الإرهابي، إصدارا مرئيا لما يعرف بالمكتب الإعلامي لولاية ليبيا، بعنوان، العاقبة للمتقين، يظهر فيه عشرات من أفراد التنظيم وسط الصحراء، وهم يقدمون البيعة للبغدادي، ويتعهدون بمواصلة القتال.

وظهر في الإصدار شخص يأخذ البيعة من أفراد التنظيم الإرهابي يدعى محمود البرعصي ، ويكنى بأبي مصعب الليبي، إضافة إلى توعدهم باستهداف من وصفوهم بالمرتدين، واستعراض للآليات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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