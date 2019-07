برلماني لـ” المتوسط”: أمريكا لديها أدلة تورط مليشيات الوفاق في قصف مركز تاجوراء

خاص المتوسط/ حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، ادعاءات حكومة الوفاق بقصف الجيش لمركز تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال عبد النبي، الأحد، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، إن حكومة الوفاق كاذبة وميلشياتها هي من قصفت مركز تاجوراء، مضيفا وأكدت على ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأشار عبد النبي إلى اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على صدور أي قرار من مجلس الأمن يدين الجيش، كاشفا أن أمريكا عندها الأدلة من خلال الأقمار الصناعية أن من قام بقصف المهاجرين هم مليشيات الوفاق”

