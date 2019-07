للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية.. السراج يصل النيجر

المتوسط:

وصل رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء أمس السبت إلى نيامي عاصمة النيجر للمشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.

وتفتتح القمة أعمالها صباح غد وتستمر على مدار يومين، وتبحث عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم القارة الأفريقية، وسيلقي السراج كلمة خلال المؤتمر.

وكان السراج اختتم صباح يوم السبت زيارة عمل إلى تركيا، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي رأت أن هذه الزيارة تعد إعلان لتعاون حكومة الوفاق مع تركيا التي تمول الإرهاب في ليبيا.

