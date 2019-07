المتوسط:

التقت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها بعميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي في مقر الهلال الأحمر بالمدينة ضمن زيارتها لبلديات الشرق الليبي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن هذه الزيارة بداية لعلاقة وطيدة وأن البعثة ووكالات الأمم المتحدة حريصة على تقديم الدعم للبلدية في مختلف المجالات الحيوية.

