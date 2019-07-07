الإرهابي محمود البرعصي المكنى بـ “أبو مصعب الليبي” يتوعد الجيش في تسجيل جديد لداعش

بنغازي-العنوان

ظهر الإرهابي محمود البرعصي مؤسس تنظيم داعش في بنغازي والمكنى بـ “أبو مصعب الليبي” في تسجيل مرئي جديد نشره تنظيم داعش الإرهابي وسط منطقة صحراوية زعم أنها جنوب ليبيا.

وتوعد البرعصي وعشرات المقاتلين القوات المسلحة العربية الليبية بالانتقام ومزيد من القتال، حيث ظهروا وهم يعيدون مبايعتهم لأمير التنظيم “أبوبكر البغدادي” مؤكدين خلاله استمرار قتالهم لما اسموه “ملل الكفر”.

وبين التسجيل الإمكانيات التي يمتلكها مقاتلي داعش، حيث ظهر أعضاء التنظيم وبحوزتهم سيارات دفع رباعي مسلحة وغير مسلحة، كما يحملون أنواعًا من الأسلحة الخفيفة مثل بندقية “الكلاشنكوف” وقاذف الـ “آر بي جي” ورشاش الـ”14.5″ المضاد للطيران.

ويأتي هذا الظهور الجديد بعد نحو شهرين من ظهور زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي” في مقطع وهو يجلس مع قياداته، ويكشف فيه عن خططه الإرهابية الجديدة، التي اعتمدت على العمليات المنفردة.

وفي مايو الماضي، تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي، الهجوم على مقر الكتيبة 160 التابعة للقيادة العامة للجيش في مدينة سبها، أسفر عن مقتل تسعة أفراد حراسة خلال الهجوم.

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