أفاد المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق، بأنه تم ضبط تشكيل عصابي من قبل مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية خلال المدة الماضية بمدينة طرابلس وضواحيها، والذي يمتهن القتل والخطف والحرابة سرقة المنازل والسيارات وقد كانت هذه الوقائع الإجرامية مقيدة ضد مجهول.

وكان هذا التشكيل العصابي، قد قام بالسرقة والسطو المسلح على مصنع الجودي.

