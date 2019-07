المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا، أن الأجهزة الأمنية بمدينة صبراته، ألقت ﺍﻟﻘﺒﺾ على ﺧﻼﻳﺎ ﻧﺎﺋﻤﺔ في صبراتة ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻭﺫﺧﺎﺋﺮ كانت ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻌﻤﻞ إﺭﻫﺎﺑي يهدف لزعزعة ﺍلأﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

