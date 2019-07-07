اللواء 73مشاة: القوات المسلحة تتحرك بشكل غير مسبوق نحو ضواحي العاصمة

ليبيا – قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تحركت بقوة وبشكل غير مسبوق نحو ضواحي العاصمة تنفيذاً لأوامر القيادة العامة.

الخرطوش أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الأحد أن هذه المرة ستكون المعركة فاصلة ، مطالباً الجماعات الإرهابية ومناصريها أن يفكروا جيداً قبل الدفع بالشباب المغرر به إلى محاور القتال ليكون وقوداً لنار المواجهات التي سيحسمها الجيش بسرعة.

وإختتم المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة حديثه بالقول :”فنحن لا نريد تسجيل خسائر كبرى في أرواح الليبيين حتى وإن كانوا من الصف المقابل”.

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