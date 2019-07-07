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اللواء 73مشاة: القوات المسلحة تتحرك بشكل غير مسبوق نحو ضواحي العاصمة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة تحركت بقوة وبشكل غير مسبوق نحو ضواحي العاصمة تنفيذاً لأوامر القيادة العامة.

الخرطوش أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الأحد أن هذه المرة ستكون المعركة فاصلة ، مطالباً الجماعات الإرهابية ومناصريها أن يفكروا جيداً قبل الدفع بالشباب المغرر به إلى محاور القتال ليكون وقوداً لنار المواجهات التي سيحسمها الجيش بسرعة.

وإختتم المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة حديثه بالقول :”فنحن لا نريد تسجيل خسائر كبرى في أرواح الليبيين حتى وإن كانوا من الصف المقابل”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لماذا لم يتم اسقاط الطائرة التى يسافر بها السراق من مطار معتيقة واستهداف موكبه بعد ان ثبت انه خائن وعميل ذهب ليستقوى بزعيم الارهاب العالمى ليشترى منع السلاح باموال الشعب الليبى ليدعم الدواعش والقاعدة وغيرهم من الارهابيين ويجب ان يهدر دمه قصاصا للشهداء من خيرة ابناء الجيش الوطنى والشباب المغرر به والذى القاه الى التهلكة اتمنى ان يتم اصطياده هو وباشااغا فان يقتل عدد من قيادات الشر افضل من قتل الالاف ممن غرروا بهم

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