المتوسط:

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وأوضح المكتب الإعلامي لفرع الجهاز، أن الوفد الزائر اجتمع مع إدارة الفرع، معربا عن إدانته لما تعرض له المهاجرين من قصف أدى لمقتل وإصابة العشرات منهم كما بحث الجانبان آخر المستجدات ما بعد عملية القصف الجوي.

وقدم رئيس الفرع شرحا حول كيفية أدرته للأزمة الراهنة مؤكدا تقصير المنظمات الدولية المعنية بالهجرة في تقديم الخدمات للمهاجرين.

The post بعد قصفه.. «البعثة الأممية» تتفقد مركز تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية