تفاصيل اجتماع وزير «محلي الوفاق» مع عميد مصراتة ورئيس محلي تاورغاء

اجتمع صباح اليوم الأحد الموافق 7/7/2019، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر بعميد المجلس البلدي مصراتة و رئيس المجلس المحلي تاورغاء ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخدمات والنظافة مصراتة ومدير فرع شركة الخدمات زليتن ومدير فرع شركة الخدمات مصراتة ومدير فرع شركة الخدمات بني وليد ورئيس مركز خدمات تاورغاء.

وتناول الاجتماع مناقشة مشاكل تكدس القمامة والنفيات الصلبة وآلية معالجتها، كما تطرق الحاضرون لعدم كفاية المخصصات الشهرية المالية للشركة لتغطية نفقات التشغيل و خاصة بعد رجوع جزء كبير من اهالي تاورغاء الي مدينهم اكد فيها معالي الوزير بمعالجة هذه المشكلة خلال الفترة القادمة .

كما تناول الاجتماع مناقشة مشاكل المكب النهائي لمدينة مصراته و تاورغاء حيث اشار معالي الوزير للتواصل مع اللجنة المركزية المشكلة بالخصوص و التواصل معها وهذا اكد الحاضرون علي رورة دعم الشركة و مساندتها من كل الجوانب لتقديم افضل الخدمات للمواطنين

