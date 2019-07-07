بلدية بنغازي تواصل وضع الحواجز الإسمنتية وأعمال النظافة

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال)- تواصل بلدية بنغازي وضع الحواجز الأسمنتية في الطرق والساحات الفضاء، واستبدال المتهالكة بالجديدة.

هذا وقد شملت أعمال البلدية أمس السبت، بمساعدة إدارة الدفاع المدني، بوضع الحواجز في الأماكن المخصصة لها، إلى جانب مواصلة أعمال النظافة، وذلك حفاظًا على الطرق والساحات والأماكن العامة من رمي المخلفات وتكدس القمامة.

يُشار إلى أن أعمال وضع الحواجز الإسمنتية “نيوجرسي” في الأماكن الفضاء المحاذية للطرق الرئيسية، بمنطقتي جليانة والكيش، تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي. (وال – بنغازي ) رع / ر س

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