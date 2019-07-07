الدوريات الأمنية الليلية في بنغازي تضبط عدداً من المطلوبين

تستمر في مدينة بنغازي، الدوريات الأمنية الليلية التي تقوم بها عناصر من الإدارة العامة للأمن المركزي، وأقسام شرطة النجدة، والبحث الجنائي، والتحريات العامة بمديرية أمن المدينة .

وقال مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، إن رجال الأمن ضبطوا خلال الجولة التي جابت معسكر تدريب الدعم براس المنقار، وكورنيش الصابري، والمحكمة، والميناء، وحديقة ثلاثة وعشرين يونيو، ضبطوا خمسة أشخاص من المطلوبين ومتعاطي المواد المخدرة .

وذكر المكتب أن هذه الجولات جاءت بناء على التعليمات التي أصدرها مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، وشدد فيها على ضرورة قيام رجال الأمن بالمهام الموكلة إليهم، واستمرار الدوريات على طول الشاطئ وأطراف المدينة، وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي، وضبط الخارجين عن القانون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا