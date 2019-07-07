مدرية أمن بنغازي تُصدر تعليماتها بحصر كافة العمالة في المدينة

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال)- أصدر مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز تعليماته لرئيس قسم التحريات العامة، بحصر كافة العمالة الوافدة داخل المدينة.

وطالب عميد عادل عبد العزيز بضرورة تبليغ العاملين في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، وكافة أنشطة القطاع الخاص، بتعبئة استمارة لكل عامل لديهم.

هذا وجاءت تعليمات عميد عادل عبد العزيز بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بحصر كافة العمالة الوافدة داخل المدينة، من أجل تحسين الأوضاع الأمنية وفرض الأمن داخل مدينة بنغازي.

ودعا مكتب الإعلام لمديرية مديرية أمن بنغــازي أصحاب الأنشطة، بضرورة تقديم بيان بالعمالة الموجودة لديهم، لقسم التحريات العامة، وأن من يُخالف سيتم غلق أي نشاط به عامل واحد غير مسجل بعد هذا التعميم. (وال – بنغازي) ع ع / ر س

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