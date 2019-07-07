البطاقة الأولى: الإرهابي عبدالله الدباشي “أبوماريا”

أخبار ليبيا24

عبد الله الدباشي ملقب بـ (حفتر) وله كنية “أبو ماريا” من مواليد 1990، ويعد المجرم من أبرز قياديي مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي في صبراتة (الأمير)، شقيقه سراج مات في دير الزور السورية.

ذهب الدباشي إلى سوريا للقتال و عاد سنة 2013 على صلة بقيادات التنظيم الإرهابي في سوريا و العراق، وقام بالعديد من جرائم القتل و الخطف.

أبرز هذه الجرائم خطف و قتل فاروق صلاح الفتحلي و قام بقتل مواطنة نيوزلندية و زوجها البريطاني على شاطئ البحر و خطف السفير الصربي أثناء مروره عبر البحر من طرابلس إلى تونس ، و خطف مجموعة من الطليان يعملون في مجمع مليتا ، تم قتله سنة 2017 على يد أحد أفراد القوة المساندة جنوب صبراتة.

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