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اللواء الحاسي: سنواجه أي تدخل أجنبي على الأرض حتى لو جاء الخليفة العثماني التركي بنفسه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – وصف آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي الموقف العسكري لقواته بأنه أكثر من ممتاز، مشيراً إلى أن الجميع سيسمع “أخبار طيبة” خلال اليومين المقبلين.

الحاسي علق في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية على التدخل العسكري التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق مؤكداً تدميرهم حتى الآن أربع طائرات تركية مسيرة كما أسقطت دفاعاتهم الأرضية طائرة أخرى وقتل قائداها.

وأشار إلى أن القوات السلحة مستعدة لكل الاحتمالات وستواجه أي تدخل أجنبي على الأرض حتى لو جاء الخليفة العثماني التركي بنفسه بحسب قوله.

ووقال إن ما يقعله الجيش هو حماية البلاد دون الإعتداء على أحد، مشدداً على أن التدخل التركي “السافر” لا يحتاج إلى أدلة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • السلطان العثمانلى في حضن امينة زوجته ولا يستطيع ان يذهب الى مكان دون استئذان منها وهى سبب فساده بنى لها قصرا الف غرفة وقصر طائر بنصف مليار دولار وتحمل شنطة يد ثمنها 50 الف دولار وعين زوج ابنتها وزيرا للمالية ولو طلبت مه يكتب لها ليبيا باسمها فهو مستعد ان يخصل على عقد بيع من فاسد السراق الخائن العميل بلا ضمير ولن يفلت من القصاص العادل هو وعصابته الاجرامية ولن ينفعه جعجعة اردوغان اسأل مرشد فى السجن ورسوله محمد مرسى في القبر واسأل البشير الذى باع له جزيرة سواكن وهو الان في سجن كوبر ولو باع السراق طرابلس فلن تنفع عندما يتم محاكمته

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