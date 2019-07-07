دعوة إيطالية لفرض حصار بحري على ليبيا

ذكر تقرير لصحيفة “أسكانيوز” الإيطالية أن زعيمة حزب إخوان إيطاليا جورجيا ميلوني قد أعلنت دعمها لسياسة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ودعوتها لفرض حصار بحري على ليبيا.

وقالت ميلوني إنه يجب على الحكومة الإيطالية اتخاذ خطوة للأمام، في إشارة إلى تشديد قوانين التعامل مع تدفقات الهجرة، مُبيّنة أن الطريقة الحقيقية الوحيدة لحل هذه الأزمة هي التنسيق مع الدول الأوروبية لتفعيل حصار بحري قبالة ساحل ليبيا.

وأشارت ميلوني إلى أن النقطة المهمة هي منع مراكب المُهاجرين من التحرّك وليس إنقاذها وجرها إلى الموانئ الإيطالية أو الأوروبية.

وسبق أن أعلن سالفيني أن موانئ بلاده ستظل مغلقة أمام المهاجرين بسبب الوضع في ليبيا.

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