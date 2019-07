المتوسط:

أفاد الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء، بأنه في إطار الخطة الأمنية التي تمت من قبل الإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء في تأمين مصلحة جوازات تاجوراء وذلك لتنسيق وترتيب إجراءات المواطنين اللذين يريدون إصدار جوازات السفر.

وأشارت الإدارة، إلى أنه تم الخميس الماضي قبول عدد 400 مواطن وتمت المطابقة واليوم الأحد بدأت عملية التصوير بسلاسة ويسر.

