برلماني: حكومة الوفاق والموالين لها يحتضرون

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعرب عضو مجلس النواب، محمد تامر، عن استياءه من ادعاءات حكومة الوفاق على الجيش بقصف مركز تاجوراء واصفا إياها بـ” الكاذبة والافتراء”.

وتابع تامر في تصريح خاص لـ” المتوسط” “، الأحد، هذا الافتراء يدل علي أن هذه الحكومة والمليشيات والموالين لها في أيامهم الأخيرة، ويحتضرون معتبرا أن “ما يحدث هو رقصة الديك المذبوح”.

وأكمل تامر في معرض حديثه لنا، ” الجيش ليس بهذه الصفات وهو أكبر من أن يقصف أو يقوم بعمل منافي للأعراف الدولية والاتفاقيات”.

وزاد تامر ” حكومة ما يسمي بالوفاق تريد أن تتهم الجيش بأي وسيله لكي يصدر قرار من مجلس الأمن أدانه ونسيت أن ميليشياتها هي من تقوم بهدة الأعمال”، مضيفا ” والدليل على ذلك أن مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة لم يصدر بها أي شيء يدين ما يقوم به الجيش”.

