شُبهات بتورط أطراف تتبع الوفاق بهجوم مرزق

بعد توالي الأحداث في ليبيا لاسيما في المنطقة الغربية وإعلان الجيش إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة بدأ الكثير من المجموعات الإرهابية والمجموعات المسلحة المحسوبة والقريبة والموالية لـ حكومة الوفاق بشن هجمات على بعض المواقع في الجنوب.

آخر هذه الهجمات كانت عند محاولة ما تعرف بقوات حماية الجنوب بقيادة “أبوبكر السوقي” الدخول إلى مدينة مرزق.

هذه المحاولة وبحسب مصادر لـ218 كانت مدعومة بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين بهدف التقدم لحي 17 بمرزق غير أن الوحدات العسكرية المرابطة هناك إلى جانب الأهالي قامت بالتصدي لهذه المجموعات.

الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، منذر الخرطوش، كان قد صرح أن مجموعة أبوبكر السوقي حاولت الدخول إلى حي بند لواح في محاولة منها للقبض على شخصيات داخل المنطقة.

ويُعد أبوبكر سوقي قياديا يتبع بصفة مباشرة مجموعة حسن موسى التباوي المعروفة بقوات حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق وتضم العديد من العناصر غير الليبية.

وتبقى ورقة الجنوب هي الحاضر الغائب في الملف الليبي في الوقت الحالي الذي يعمل الجيش الوطني خلاله على تأمين الجنوب بينما تعمل حكومة الوفاق على استرجاعه والسيطرة عليه.

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