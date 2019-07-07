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شُبهات بتورط أطراف تتبع الوفاق بهجوم مرزق

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد توالي الأحداث في ليبيا لاسيما في المنطقة الغربية وإعلان الجيش إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة بدأ الكثير من المجموعات الإرهابية والمجموعات المسلحة المحسوبة والقريبة والموالية لـ حكومة الوفاق بشن هجمات على بعض المواقع في الجنوب.

آخر هذه الهجمات كانت عند محاولة ما تعرف بقوات حماية الجنوب بقيادة “أبوبكر السوقي” الدخول إلى مدينة مرزق.

هذه المحاولة وبحسب مصادر لـ218 كانت مدعومة بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين بهدف التقدم لحي 17 بمرزق غير أن الوحدات العسكرية المرابطة هناك إلى جانب الأهالي قامت بالتصدي لهذه المجموعات.

الناطق باسم اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، منذر الخرطوش، كان قد صرح أن مجموعة أبوبكر السوقي حاولت الدخول إلى حي بند لواح في محاولة منها للقبض على شخصيات داخل المنطقة.

ويُعد أبوبكر سوقي قياديا يتبع بصفة مباشرة مجموعة حسن موسى التباوي المعروفة بقوات حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق وتضم العديد من العناصر غير الليبية.

وتبقى ورقة الجنوب هي الحاضر الغائب في الملف الليبي في الوقت الحالي الذي يعمل الجيش الوطني خلاله على تأمين الجنوب بينما تعمل حكومة الوفاق على استرجاعه والسيطرة عليه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ليس هذا غريبا على حكومة النفاق واخوان الشياطين قال تعالى “الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68) “

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