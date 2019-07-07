مدعيًا قتل شخصين ورمي جثثهم في الكويفية…مصدر يكشف كذب أحد نشطاء تيار الإسلام السياسي

أخبار ليبيا24

أدعى أحد الأشخاص النشطاء من التابعين والمؤيدين لتيار الإسلام السياسي ويعمل عبر صفحته الشخصية ضد القوات المسلحة وضد عملية الكرامة منذ إعلانها بنشر الأكاذيب والمغالطات من تركيا وبطريقة خبيثة ومقصودة.

وكشف مصدر مطلع أن المدعو “سمير الكاديكي” ينشر الكذب في محاولات منه تشويه القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية حيث قام بنشر اسمين لمتطرفين أحدهما هارب و الآخر قتل مدعيًا أنه تم قتلهم ورمي جثثهم في منطقة الكويفية شرق بنغازي.

وقال المصدر :”عندما قمت بمواجهة الإرهابي الكاديكي ودحضت هذا الادعاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قام بحذف تعليقاتي وردودي وقام بحظري”.

وأوضح المصدر أن الإرهابي الكاديكي نشر عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم العثور على جثث محمد فرج التومي و أيمن صالح حسن القاضي بعد أن تعذيبهم وقتلهم ورميهم في منطقة الكويفية شرق بنغازي.

وأكد المصدر أن من ادعى الكاديكي أنه تم العثور على جثته هو محمد فرج التومي مواليد 1976 ومن سكان مدينة درنة وسجين سابق في سجن أبوسليم 2006 لانتمائه إلى تنظيم القاعدة وأثناء اقتحام الثوار للسجن خرج في أغسطس 2011 ليصبح بعدها قياديا في تنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2012 وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية منذ 2014 إلى يناير 2019 ليتمكن من الهروب من مدينة درنة ويصل إلى مدينة مصراتة في 25 فبراير 2019.

وأشار المصدر إلى أن الشخص الثاني الذي ادعى الإرهابي الكاديكي أنه تم العثور على جثته في الكويفية أيضًا هو أيمن صالح حسن القاضي من مواليد 1982 ومن سكان منطقة المدينة القديمة درنة وهو سجين سابق وسجن خلال العام 2008 وأفرج عنه في العام 2011 .

وذكر المصدر أن القاضي أعلن البيعة إلى مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي خلال العام 2014 وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وجدد البيعة للتنظيم الإرهابي في يوليو 2018 وأصيب في أواخر يوليو 2018 مما أدى إلى بتر رجله وأعلن عن مقتله في سبتمبر 2018.

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