المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، آمر ركن حرس الحدود اللواء “نوري شراطة”، حيث استعرض اللقاء، الصعوبات التي تواجه حرس الحدود في أداء مهمته في حماية الحدود.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، سبل دعم حرس الحدود بالشكل اللازم لحماية البلاد من عصابات التهريب والجماعات الإرهابية، وفق الإمكانات التي تمكن الحرس من أداء مهامه على الوجه المطلوب.

The post «كاجمان» يلتقي آمر ركن حرس الحدود للتباحث حول حماية البلاد من عصابات التهريب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية