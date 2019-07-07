ملخص حالة الطقس في ليبيا ليوم الأحد

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال)- ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 -37) درجة مئوية تصل في الدواخل (41) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (29 – 34) درجة مئوية اما على الدواخل تصل (40) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38 – 43) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38 – 42) درجة مئوية. (وال – بنغازي) ر ع / ر س

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