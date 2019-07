محتجون بمركز تاجوراء يطالبون بألا يكونوا هدفًا في الحرب الدائرة بطرابلس

المتوسط:

قام عدد من نزلاء مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بوقفة احتجاجية للمطالبة بألا يكونوا هدفًا في الحرب الدائرة على أطراف العاصمة طرابلس.

وأوضحت صور نشرتها الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المهاجرين رافعوا لافتات تعبر عن خوفهم من الحرب وتطالب بحمايتهم.

وطالب المهاجرون خلال الوقفة الاحتجاجية، بالبقاء إلى حين استيفاء كامل إجراءات نقلهم لدولة مستضيفة تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأشار الجهاز إلى رفض المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء مركز إيواء تاجوراء نقلهم إلى مركز إيواء آخر حتى يحين موعد مغادرتهم الأراضي الليبية، وذلك لما وجدوه من حسن معاملة.

وأدى قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، إلى مقتل 53 وإصابة العشرات مما أثار غضبًا دوليًا ودعوات لتحقيق مستقل.

