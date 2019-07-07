تنسيقية تمكين المرأة الليبية تعقد اجتماعها الأول

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال)- عقدت رئيسة اللجنة العليا لتنسيقية تمكين المرأة الليبية الدكتورة عائشة البرغثي، اجتماع الأول للتنسيقية.

هذا وناقشت الدكتورة عائشة البرغثي خلال الاجتماع الذي أمس السبت، بحضور أعضاء اللجنة المقترحة، آلية وضع الخطوات الأولى نحو انطلاق أنشطة التنسيقية بفاعلية.

واستعرضت الدكتورة عائشة البرغثي خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي للتنسيقية وأهدافها، إلى جانب وضع العديد من المقترحات للعمل عليها خلال الفترة القريبة القادمة، من أبرزها إعداد شريط وثائقي يستعرض “دور المرأة الليبية أثناء الحرب”، مع التركيز على عائلات الشهداء، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كـالهلال الأحمر الليبي ولجان الإغاثة.

كما تم مناقشة مقترح حول “دور الأم”، تحديدًا أمهات الشهداء والنساء النازحات، وإقامة ندوة حول “البنود القانونية لحقوق الإنسان”، مع إعداد شريط توثيقي عن المرأة الليبية بعنوان “رسالة أم”، حيث ستكون المرأة ذات الإعاقة محل اهتمام، وذلك بتخصيص ندوة ستحمل عنوان “المرأة الليبية المتميزة”.

وتناول الاجتماع أيضًا الجانب الاقتصادي لأنشطة المرأة، وذلك من خلال المشاريع الصغرى وخلق بدائل اقتصادية، والتركيز على الاهتمام بجانب رياضة المرأة، وإبراز المتميزات في هذا الشأن، تمكين المرأة سياسيًا، وحماية المرأة والعدالة الاجتماعية. (وال- بنغازي) ع ج / ر س

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