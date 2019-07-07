جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأحد

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الأحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الإفريقية اسطنبول 07:30 الرحلة بدون ركاب

الليبية تونس 09:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الإفريقية تونس 17:00

الليبية الكفرة 16:00

البراق طرابلس 18:10

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:30

الإفريقية اسطنبول 15:40

ليبيا للطيران الاسكندرية 16:10

البراق طرابلس 17:10

الليبية الكفرة 19:30

الافريقية تونس 21:30

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