الثني يتفقد مشروع الحواجز المعدنية على الطرقات في بنغازي

تفقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مشروع الحواجز المعدنية على الطرقات داخل مدينة بنغازي.

حيث اطلع على نسب الإنجاز ومتانة وجودة الحديد المستعمل في المشروع بطريق قاريونس.

هذا وأصدر الثني تعليماته بضرورة تغطية كافة طرقات المدينة بهذه الحواجز.

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