دورة تدريبية حول المراسلات الإدارية لمؤسسات المجتمع المدني بترهونة

أقام نادي ترهونة ورشة تدريبية حول المراسلات الإدارية وإدارة البريد الالكتروني بحضور 20 متدربا من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

وتأتي هذه الورشة التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بديوان المجلس البلدي في إطار الشراكة بين نادي بازيليكا ونادي ترهونة للمناظرات.

وألقيت خلال الورشة محاضرات من قبل المدرب المعتمد لدى المجلس الثقافي البريطاني ورئيس مجلس إدارة نادي بازيليكا عبد الحميد بن خليل.

وأوضح رئيس نادي ترهونة “وليد الضبية” في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” أن هذه الورشة التدريبية تهدف إلى تدريب المشاركين على الطريقة المثلى لتحرير المراسلات الإدارية الداخلية والخارجية بأقل قدر من الأخطاء.

وأشار “الضبية” إلى انه قدم خلال الورشة قاعدة أساسية متينة في إدارة البريد الالكتروني واعتماده كوسيلة للمراسلات الداخلية بين الوحدات والمكاتب الداخلية للنادي.

كما أضاف رئيس نادي ترهونة أن المتدربين سيتحصلون على شهادة مشاركة تؤكد بأنهم قد اجتازوا هذه الورشة بنجاح وأنهم قادرون على إعداد المراسلات والتعامل بشكل سلس مع البريد الالكتروني.

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