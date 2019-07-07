السراج يصل النيجر للمشاركة في القمة الأفريقية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مساء يوم أمس السبت إلى نيامي عاصمة النيجر للمشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن القمة تفتتح أعمالها صباح اليوم الأحد وتستمر على مدار يومين، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم القارة الأفريقية، ومن المقرر أن يلقي رئيس المجلس الرئاسي كلمة خلال المؤتمر.

وتأتي زيارة السراج للنيجر بعيد زيارة عمل قام بها إلى تركيا، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أوردغان.

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