«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي

نشرت الوكالة التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي «أعماق»، عبر تطبيق «تليغرام»، تسجيلاً مرئيًا وسط منطقة صحراوية زعم أنها جنوب ليبيا ظهر فيه عشرات المقاتلين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان «والعاقبة للمتقين» تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع «تويتر»، عشرات المقاتلين وسط عربات من الدفع الرباعي يرتدون ملابس عسكرية ثقيلة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل.

وتضمن الإصدار الذي بلغ 4.52 دقيقة كلمة لمحمود البرعصي المكني بـ«أبو مصعب الليبي» مؤسس تنظيم داعش في بنغازي يتوعد القوات التابعة للقيادة العامة بالانتقام ومزيد من القتال.

وفي مايو الماضي، تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، الهجوم على مقر الكتيبة 160 التابعة للقيادة العامة للجيش في مدينة سبها، أسفر عن مقتل تسعة أفراد حراسة خلال الهجوم.

وقبل يومين، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي في روما، من انتقال عناصر تابعة لتنظيم «داعش» من معقله في الأراضي السورية إلى ليبيا.

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