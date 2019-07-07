دبلوماسي ليبي يبحث مع وزير خارجية ليسوتو الأوضاع في ليبيا

استقبل وزير الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو ليسيغيو ماكغوثي القائم بالأعمال بسفارة ليبيا بمملكة ليسوتو عبدالحافظ محمد جابر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بمكتب ماكغوثي بديوان وزارة الخارجية تناول آخر المستجدات في ليبيا، خاصة الإفادة بشأن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة في ليبيا وكذلك بيان وزير الخارجية محمد سيالة حول قصف مركز إيواء تاجوراء للمهجرين غير الشرعيين بالعاصمة طرابلس والذي أسفر عن قتل العشرات.

وتقع مملكة ليسوتو في جنوب القارة الأفريقية، وتحديداً داخل اتحاد جنوب أفريقيا؛ فهي دولة تقع داخل دولة أخرى، ممّا يُشكّل حالةً نادرة على مستوى العالم وعاصمة ليسوتو هي ماسيرو، ولغتاها الرسميتان هما: السوتية، والإنجليزية تُقدّر مساحتها بقرابة ثلاثين ألف كيلومترٍ مربّع تقريباً، في حين يُقدّر عدد سكانها بحوالي مليونين وثلاثمئة ألف نسمة تقريباً وذلك بناءً على إحصاءات عام 2010.

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