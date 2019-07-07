كلية الطب البشري في جامعة عمر المختار تُخّرج دفعة جديدة من طلبتها

شحات 07 يوليو 2019 (وال)- احتفلت كلية الطب البشري في جامعة عمر المختار، بتخريج الدفعة الـ 13 من طلبتها.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت يوم أمس الأول بمنتجع شحات السياحي، بحضور المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري, وعميد الكلية الطب البشري فرج بوهتيرة، إلى جانب أعضاء هيأة التدريس والموظفين في الكلية، والطلبة الخريجين وأولياء أمورهم.

وتخللت الاحتفالية – إلقاء كلمة – عميد كلية الطب البشري فرج بوهتيرة، هنأ خلالها الطلبة الخريجين، مُتمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية وجهود التعليمية التي بذلوها خلال دراستهم في الكلية، والوقوف دقيقة حداد ترحمًا على شهداء القوات المسلحة في غريان.

من جهته، قال مدير مستشفى البيضاء التعليمي محمد التريكي – في كلمة – هنأ فيها الخريجين, مؤكدًا على استمرار إدارة المستشفى في التعاون مع جامعة عمر المختار، لخدمة العملية التعليمية والطبية في الجامعة والمستشفى.

في المقابل، هنأ المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري – في كلمته – الطلبة الخريجين، مثمنًا على الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي.

يُشار إلى أن كلية الطب البشري من الكليات البارزة في أداء العمل، حيث تقوم إدارة الكلية بتقديم خدمات متميزة وواضحة لكافة الشرائح بالكلية، بالإضافة إلى الجهود التي تُبذل لإظهار الكلية بالشكل المطلوب. (وال- شحات) ر س

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