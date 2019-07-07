احتجاز روسيين حاولا لقاء سيف القذافي

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها على دراية بتقارير تفيد بأن السلطات الليبية في طرابلس اعتقلت روسيين اثنيين تورطا في محاولة الترتيب لعقد اجتماع مع سيف القذافي المطلوب للعدالة الدولية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها لم تتلقّ إخطارا رسميا من الجانب الليبي في هذا الشأن إلا أنها تسعى للتحقق من صحة هذه التقارير.

من جهتها أشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أنها تحصلت على وثيقة من الإدعاء العام في ليبيا جاء فيها أنه: “تم ضبط أجهزة حواسب آلية نقالة وشرائح ذاكرة تثبت أن الروسيين يعملان مع مجموعة تخصصت فى التأثير على الانتخابات المقرر عقدها في العديد من الدول الأفريقية ومن بينها ليبيا، فيما تمكن روسي ثالث من مغادرة ليبيا قبل مداهمة قوات الأمن لمقر سكنهم”.

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