قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، جاء بمعرفة الأمم المتحدة، وليس بإرادة الليبيين، ولم يحظ بشرعية مجلس النواب.

وطالب العباني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بعدم الاعتماد على مبعوثه لدى ليبيا، غسان سلامة، الذي ثبت تحيزه لرئيس حكومة الوفاق.

