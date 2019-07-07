“صحة الوفاق”: انتعاشة كبيرة بعمل المستشفيات العامة

أصدرت وزارة الصحة تقريراً غير موسع عن أوضاع عدد من المُستشفيات العامة بالمنطقة، بعد تلقيها الدعم وخضوعها لأعمال صيانة وتجهيز في أغلب أقسامها.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أوضاع مستشفى طرابلس المركزي، حيث أظهرت سجلات قسم الإحصاء داخله ارتفاع عدد حالات الدخول لأقسام الإسعاف والطوارئ، والتي بلغت 44476 حالة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

وحول خطة الصيانة التي استهدفت المستشفى، أوضحت الوزارة أنه استعاد تشغيل وحدات العناية بنسبة 10% من إجمالي سعته السريرية، وتحقق ذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز بقسم عناية الحوادث.

وفي السياق ذاته، قال مدير مكتب وكيل وزارة الصحة، محمود بن محمود، إن غرف العناية بقسم الباطنة داخل المُستشفى ستُزوّد بتجهيزات جديدة وصفها بـ”ذات المستوى العالي”.

ويشهد مستشفى طرابلس أعمال صيانة واسعة داخل غرف العناية بقسم الباطنة وقسم الأورام وقسم القسطرة القلبية وقسم الحوادث عظام وقسم المناظير الجراحية .

وتطرّق التقرير إلى أوضاع مستشفى الزاوية التعليمي، حيث أظهرت سجلات قسم الإحصاء أنه استقبل 10,074 حالة بقسم الأشعة خلال شهر مايو الماضي، كما استقبل قسم التحليل ومصرف الدم 33,271 حالة.

وبحسب إحصائيات الوزارة، ترددت 4124 حالة على قسم الأطفال بالمستشفى، كما أجرت الأطقم الطبية 107 عمليات كبرى، واستقبلت عيادات النساء والولادة 1247 حالة.

وعرج التقرير على أوضاع مركز سبها الطبي، إذ أكدت الوزارة أن أقسام العمليات داخله شهدت انتعاشة ملحوظة في الربع الأول من العام.

وأجرت الأقسام الطبية داخل المركز 600 عملية مُختلفة في أقل من 3 أشهر وفقًا لما بيّنه قسم الإحصاء والتسجيل بالمركز وبمعدل زيادة عن السنة الماضية بلغ 200%.

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