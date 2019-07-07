ويليامز تصل درنة وتلتقي عميد بلديتها

التقت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها بعميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي في مقر الهلال الأحمر بالمدينة ضمن زيارتها لبلديات الشرق الليبي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن هذه الزيارة بداية لعلاقة وطيدة وأن البعثة ووكالات الأمم المتحدة حريصة على تقديم الدعم للبلدية في مختلف المجالات الحيوية.

وبدأت ويليامز الخميس الماضي زيارة إلى شرق ليبيا شملت بنغازي وشحات والبيضاء وأكدت التزام البعثة الأممية بدعم جميع الليبيين من خلال دعم التنمية والإغاثة، ومن خلال الجهود المستمرة لتوحيد المؤسسات الوطنية على الرغم من التعقيدات الحالية.

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