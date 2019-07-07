مصلحة الموانئ بالمنطقة الشرقية تكشف عن تفاصيل تطوير شركة أمريكية لميناء سوسة البحري

ليبيا – أعلن رئيس مصلحة الموانئ بالمنطقة الشرقية ورئيس لجنة متابعة إنشاء ميناء سوسة البحري صلاح الحاسي أن الحكومة المؤقتة تستعد لإنشاء أحد الموانئ الكبرى ميناء سوسة ، مشيراً إلى أ ن هذه الخطوة ستكون بداية لقبول أي مقترحات بشأن تطوير الموانئ الليبية أو إنشاء جديدة.

الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أن عملية تنفيذ إنشاء الميناء تبدأ فور إنتهاء “غويدري غروب الأمريكية” من التجهيزات الخاصة بتصاميم المشروع.

وتابع أن الجانب الليبي في المراحل الأخيرة من عملية التفاوض على مسودة عقد الامتياز وبعدها سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل،موضحاً أن اختيار منطقة سوسة يعود إلى عدة معايير أولها الأعماق الموجودة في المنطقة والتي تمكنها استقبال أكبر أنواع السفن في العالم والتي تصل الغواطس الخاصة بها إلى نحو 15 مترا.

واستطرد:” أن المعيار الثاني يعد للموقع الجغرافي حيث تعد منطقة سوسة هي النقطة الملاحية الأقرب للسفن المارة من قناة السويس إلى مضيق جبل طارق والتي تضفي ميزة كبيرة على الموقع”.

وشدد رئيس مصلحة الموانئ بالمنطقة الشرقية على أن المدة المقررة لإنشاء الميناء تمتد إلى ثلاث سنوات وأن فوز الشركة الأمريكية بإنشاء الميناء يعود إلى أنها قدمت أقوى العروض.

الحاسي كشف عن أن معظم الموانئ الليبية بحاجة إلى تطوير وأن الجانب الليبي يرحب بأي مقترحات لتطوير الموانئ.