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ضحايا مغاربة بحادثة المُهاجرين في تاجوراء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قُتل 7 مُهاجرين مغربيين جراء الضربة الجوية التي استهدفت مركز الإيواء بمنطقة تاجوراء، بحسب ما أعلنته القنصلية المغربية في تونس.

وأضافت القنصلية، أنها على تواصل مع الجهات المعنية في ليبيا للبحث عن 3 مواطنين آخرين ما يزالون في عِداد المفقودين حتى الآن، مُشيرة إلى أن إجمالي عدد المغاربة الذين كانوا محتجزين داخل مركز الإيواء يبلغ 18 مواطناً.

وتُنسّق القنصلية مع السلطات الليبية بشأن إنهاء إجراءات ترحيل جثامين ضحايا الضربة الجوية، استعداداً لتسليمهم إلى ذويهم في المغرب.

ورجّحت القنصلية المغربية أن تكون هذه الحصيلة غير نهائية بسبب ما وصفته بـ”تقلبات الأوضاع الميدانية وشح المعلومات النهائية” بمكان وقوع الحادثة.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في بيان لها أن حصيلة الحادثة بلغت 53 قتيلاً و130 جريحاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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