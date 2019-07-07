مرتفع جوي يُؤثر على أغلب مناطق ليبيا

تتأثر أغلب المناطق الليبية بمرتفع جوي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بحسب ما جاء في النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المُتوقع أن تصل درجات الحرارة على المناطق الساحلية إلى 36 درجة مئوية، كدرجة قصوى، مع احتمال أن تشهد ذات المناطق نسبة رطوبة عالية.

وأشار المركز الوطني إلى أن مناطق الجبل الأخضر – الخليج – وسهل بنغازي، ستشهد ظهور شبورة مائية بداية من مساء اليوم، حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

وستتراوح درجات الحرارة على مناطق الجنوب والدواخل ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية، فيما من المُتوقع أن تشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاعا ملحوظاً في درجات الحرارة بحلول اليومين القادمين.

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