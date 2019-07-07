وفد أممي يزور مركز إيواء تاجوراء بعد قصفه

قام وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لفرع الجهاز أن الوفد الزائراجتمع مع إدارة الفرع معربا عن إدانته لما تعرض له المهاجرين من قصف أدى لمقتل وإصابة العشرات منهم كما بحث الجانبان آخر المستجدات ما بعد عملية القصف الجوي.

وقدم رئيس الفرع شرحا حول كيفية ادرته للأزمة الراهنة مؤكدا تقصير المنظمات الدولية المعنية بالهجرة في تقديم الخدمات للمهاجرين.

واطلع الوفد على وضع المركز بعد القصف والتقى المهاجرين الذين مازالوا موجودين في العراء واستمعوا لمطالبهم والتي كان أهمها توفير ضمانات بعدم قصفهم مجددا، وسرعة اتمام اجراءات نقلهم لدولة مستضيفة.

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه

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