وقفة احتجاجية لنزلاء في مركز إيواء تاجوراء

نظم عدد من نزلاء مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء وقفة احتجاجية طالبوا فيها بألا يكونوا هدفًا في الحرب الدائرة على أطراف العاصمة طرابلس.

ورفع المهاجرون لافتات تعبر عن خوفهم من الحرب وتكالب بحمايتهم، حسب صور نشرتها الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسقط عشرات القتلى والجرحى بين مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، إثر قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، مما أثار غضبًا دوليًا ودعوات لتحقيق مستقل.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، طالب المهاجرون بالبقاء إلى حين استيفاء كامل إجراءات نقلهم لدولة مستضيفة تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وحسب الجهاز، فقد رفض المهاجرون غير الشرعيين من نزلاء مركز إيواء تاجوراء نقلهم إلى مركز إيواء آخر حتى يحين موعد مغادرتهم الأراضي الليبية، وذلك لما وجدوه من حسن المعاملة الإنسانية.

وفشل مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة على خلفية الواقعة مجددًا في إصدار قرار يتعامل مع الوضع في ليبيا، خاصة بشأن حرب العاصمة التي تدور منذ ثلاثة أشهر، محدثة مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، إلى جانب ما تخلفه من دمار مادي.

من الوقفة الاحتجاجية للمهاجرين بمركز أيواء تاجوراء. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

من الوقفة الاحتجاجية للمهاجرين بمركز أيواء تاجوراء. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

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