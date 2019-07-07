الثني ينتقد التباطؤ في صيانة مستشفى العيون بنغازي

قام رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني بتفقد أعمال الصيانة الجارية بمستشفي العيون بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني أبدى العديد من الملاحظات على سير العمل بالمشروع منتقدا التباطؤ في إنجازه وأصدر التعليمات بضرورة إنجاز العمل المطلوب في أسرع وقت.

كما قام الثني بجولة في مجمع الصابري الصحي وأصدر تعليماته المشددة بالتعجيل في صيانته واطلع على الأضرار التي لحقت به ونسبة إنجاز أعمال الصيانة الجارية، مشددا على ضرورة حل كافة المختنقات والمشاكل التي تواجه سير عمل هذا المشروع والإسراع في صيانته.

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